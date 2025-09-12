El ascenso y caída de Jair Bolsonaro y por qué su condena no es necesariamente su fin

Pero la volatilidad política de Brasil —y el instinto de supervivencia de Bolsonaro— sugieren que será difícil desestimarlo.

Sigue siendo uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas y, con aliados que están presionando por una amnistía, su influencia e incluso la posibilidad de un regreso aún pesan sobre el futuro político del país .

EL CAMINO AL PODER

Debido a su retórica incendiaria, Bolsonaro nunca fue tomado en serio por la mayor parte de la clase política brasileña antes de convertirse en presidente.

En conversaciones con encuestadores, políticos y líderes empresariales, el consenso era claro: a pesar de liderar la mayoría de las encuestas Bolsonaro no podía ganar.

El argumento era que Bolsonaro carecía de la maquinaria de un partido mayoritario y que, una vez que comenzara la campaña televisiva, su apoyo se desvanecería rápidamente.

Antes de convertirse en presidente y líder de un movimiento de extrema derecha que ahora lleva su nombre, el "bolsonarismo", Jair Bolsonaro pasó tres décadas como congresista ignorado.

Conocido menos por sus logros legislativos que por sus declaraciones incendiarias, construyó su imagen defendiendo la dictadura militar que terminó en 1985.

Exoficial del ejército, dejó las Fuerzas Armadas tras hacer campaña por un aumento salarial militar y ser acusado, y luego absuelto, de planear un atentado con bomba en el marco de las protestas salariales de la década de 1980.

Durante décadas, el congresista Bolsonaro tuvo una presencia constante en populares programas de televisión, donde despotricó contra la democracia y elogió el autoritarismo.

En una entrevista de 1999, llegó a afirmar que, de ser elegido presidente, daría un golpe de Estado en su primer día de mandato y "remataría la obra" de la dictadura asesinando a 30.000 personas, empezando por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso.

A pesar de sus siete mandatos en el Congreso, Bolsonaro se mantuvo al margen de la clase política brasileña, como un extraño.

Pero en 2018, los brasileños ansiaban un extraño.

El país había soportado cinco años de agitación: protestas masivas en 2013, una profunda recesión, el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y la extensa investigación "Lava Jato" (Operación lavado de autos).

Esta investigación implicó a políticos de todo el espectro político, pero afectó con mayor dureza al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula, quienes gobernaron Brasil de 2003 a 2010.

En abril de 2018, Lula —el expresidente inmensamente popular que dejó el cargo con índices de aprobación superiores al 80%— fue encarcelado por cargos de corrupción que posteriormente fueron anulados por el Tribunal Supremo.

Para muchos brasileños, todos los políticos parecían comprometidos, y Bolsonaro supo aprovechar esta oportunidad.

Principalmente a través de las redes sociales, logró reunir una amplia coalición: brasileños de clase media y media-baja frustrados con el PT y la sensación de corrupción generalizada; una comunidad evangélica conservadora que ya representaba a más del 26% de la población; elementos de la policía y el Ejército; militantes de extrema derecha; sectores empresariales insatisfechos con la economía; y, probablemente lo más importante, millones de brasileños comunes que simplemente creían que era hora de un cambio.

En ese sentido, Bolsonaro cumplió: su presidencia no se parecía en nada a ningún gobierno brasileño desde el retorno de la democracia en la década de 1980.