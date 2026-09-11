Ejército surcoreano informó que Corea del Norte lanzó un misil hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó un misil hacia el mar de Japón, también conocido como el mar del Este, según indicó el Ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó el lanzamiento de un proyectil "no identificado" apuntando directamente a Pyongyang, de acuerdo a las informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La agencia se hizo eco del anuncio a las 05:46 horas de este sábado (hora de Seúl), sin que las autoridades japonesas, por su parte, se hayan pronunciado hasta el momento.

El lanzamiento se produjo luego que a mediados del pasado agosto, Corea del Norte hiciera lo misma con una salva de misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, tras las maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington y pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio orden de reducir dichos ejercicios en un gesto hacia el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

(Imagen referencial: Europa Press)

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