Ejército israelí publica mapa de su avance en Líbano y descarta retirar las tropas

El Ejército de Israel publicó este jueves un mapa actualizado con las posiciones de sus tropas en el sur de Líbano, en el marco de la invasión iniciada a principios de marzo como parte del conflicto en Medio Oriente, y aseguró que no retirará a sus efectivos de las zonas ocupadas, pese al memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Israel.

"Debido a los requisitos operativos, las Fuerzas de Defensa de Israel están desplegadas en la zona de seguridad, aproximadamente diez kilómetros dentro de territorio libanés", ha informado en su comunicado, antes de afirmar que estas tropas "seguirán eliminando amenazas y reforzando la defensa de los residentes en el norte de Israel".

Según el mapa difundido por las autoridades israelíes, las tropas han avanzado durante las últimas semanas desde el anuncio, en abril, de una "línea de defensa avanzada" dentro de Líbano, llegando incluso a las inmediaciones de Nabatiye.

Este despliegue se produce en medio de las exigencias formuladas por Beirut, el partido-milicia chií Hezbolá e Irán, que han pedido la retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

En paralelo, los gobiernos de Israel y Líbano mantienen negociaciones para alcanzar un posible acuerdo que contemple el repliegue de las tropas israelíes.

Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, organización que se niega a dar ese paso mientras continúe la invasión del país. Por su parte, Irán exige la retirada de Israel y el cese de los ataques militares, en cumplimiento del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

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