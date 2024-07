Ejército de Israel ordena por segunda vez la evacuación de "todos" en la Ciudad de Gaza

Hamas dijo que la renovada actividad de Israel en la ciudad amenaza con descarrilar las negociaciones sobre un posible acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que se reanudaron el miércoles en Qatar.

“No me iré”

Otros, sin embargo, no estaban dispuestos a irse.

"No abandonaré la Ciudad de Gaza. No cometeré el estúpido error que otros han cometido. Los misiles israelíes no diferencian entre el norte y el sur", dijo a la BBC el residente Ibrahim al-Barbari, de 47 años.