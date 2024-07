EEUU: Demócratas discutirán este domingo las dudas sobre la continuidad de candidatura de Biden

Fuentes próximas han confirmado tanto al 'New York Times' como al portal de noticias Axios este encuentro, del que no se esperan declaraciones posteriores y que tiene lugar después de que hasta cinco congresistas demócratas han declarado ya públicamente que Biden no está preparado para la reelección.