Mando Central del Ejército de EE.UU. lanza por tercera noche consecutiva ataques contra objetivos iraníes

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó una nueva oleada de ataques contra territorio iraní por tercera noche consecutiva después de que el presidente Donald Trump asegurase que "golpearían" fuerte al país persa durante la madrugada.

"A las 4.45 horas el Mando Central de EEUU comenzó a lanzar, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques continuarán imponiendo un alto coste a las fuerzas iraníes y degradando su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", indicó en un breve comunicado.

El ataque se produjo poco después de que Trump haya anunciado durante una entrevista con el canal conservador Salem News Channel que Estados Unidos "golpeará" a Irán "muy fuerte" en la noche de este lunes y también durante la jornada del martes.

"Vamos a golpearles muy fuerte esta noche y vamos a golpearles fuerte mañana y no hay una maldita cosa que puedan hacer al respecto. No tienen nada. No pueden hacer nada más que ser bocazas. Les he podido conocer y están totalmente locos", indicó.

En tanto, el Ejército iraní informó a última hora de este lunes que sus fuerzas atacaron con drones y misiles objetivos estratégicos estadounidenses en Kuwait, además de reivindicar un ataque con misiles de crucero contra un "buque enemigo estadounidense".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que sus defensas aeroespaciales destruyeron un dron estadounidense MQ1 en el estrecho de Ormuz, según recogió la agencia de noticias estatal IRNA.

(Imagen: Luke Sharrett / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

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