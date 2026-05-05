EE. UU. sostiene que el cese al fuego sigue vigente pese a la ofensiva de Irán contra Emiratos Árabes

A pesar de la reciente serie de ofensivas ejecutadas por tropas iraníes en contra de Emiratos Árabes Unidos, el cese de hostilidades sigue vigente. Así lo precisó este martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aprovechó la instancia para solicitar a Teherán "actuar con prudencia".

Durante una conferencia de prensa, la autoridad gubernamental fue enfática al respecto: "El alto el fuego no ha acabado (...) En última instancia, será el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump) quien tome la decisión sobre si algo escala hasta el punto de convertirse en una violación del alto el fuego".

El llamado a "actuar con prudencia" dirigido a la nación islámica surge luego de que, durante la jornada del lunes, representantes emiratíes reportaran una agresión con drones originada en Irán. Este ataque tuvo como blanco la infraestructura petrolera ubicada en Fuyaira, sumado a un segundo incidente contra una embarcación asociada a la firma Abu Dhani National Oil Company (Andoc) mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

Un aproximado de 20 misiles iraníes lograron ser contenidos por las fuerzas de Emiratos Árabes Unidos en total. Frente a estos hechos ocurridos en la víspera, el mandatario estadounidense minimizó la situación asegurando que los artefactos no generaron estragos de consideración. "La mayoría fueron derribados", sostuvo Trump.

Por otro lado, el jefe del Pentágono entregó pormenores sobre el plan destinado a viabilizar el escape de los navíos estancados en el golfo Pérsico. Se trata del 'Proyecto Libertad', una cruzada "humanitaria" que, según detalló, posee un enfoque "defensivo" y "temporal" para resguardar a naves "inofensivas" frente a la "agresión iraní".

"Las fuerzas estadounidenses no necesitarán entrar en aguas o espacio aéreo iraníes. No es necesario", garantizó el secretario. Asimismo, advirtió que, aunque Washington no persigue un choque directo con Teherán, cualquier arremetida contra sus contingentes o barcos comerciales "inofensivos" será respondida con una capacidad armada "contundente" y "devastadora".

Pese a las advertencias, el titular de Defensa manifestó su inclinación por llevar a cabo una "operación pacífica". "Pero estamos preparados para defender a nuestra gente, nuestros barcos, nuestras aeronaves y esta misión sin dudarlo", recalcó. En la misma línea, enfatizó que las zonas marítimas internacionales "pertenecen a todas las naciones", por lo que el régimen iraní "no tiene derecho" a dominarlas ni a exigir cobros de peaje.

Para ilustrar el control de la zona, Hegseth añadió: "Dos buques mercantes estadounidenses, junto con destructores estadounidenses, ya han transitado el estrecho sin contratiempos, demostrando que la ruta está despejada. Sabemos que a los iraníes les avergüenza este hecho. Afirman controlar el estrecho; no lo controlan".

Estas declaraciones surgen como respuesta a los dichos emitidos este martes por las autoridades de Irán, quienes calificaron de "falsa" la versión entregada por el Ejército de Estados Unidos. Según la milicia norteamericana, sus unidades habrían logrado neutralizar media docena de lanchas rápidas iraníes durante las maniobras de Washington para liberar el paso de navíos en el estrecho.

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