EE.UU. no descarta reanudar ataques contra Irán en medio de creciente presión económica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la administración de Donald Trump no descarta "de ninguna manera" reanudar los ataques contra Irán, en medio de la denominada guerra económica impulsada por Washington contra Teherán.

"De ninguna manera descartamos el uso de ataques cinéticos en cualquier punto del Estrecho de Ormuz o en las cercanías de Irán", afirmó Hegseth, quien advirtió que Estados Unidos actuará militarmente si considera que Irán ha ido demasiado lejos.

"Si necesitamos usarlos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", agregó.

En la misma intervención, el secretario de Defensa afirmó que mantiene una coordinación permanente con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respecto de las medidas de presión económica que Washington está aplicando contra Irán.

"Sabemos que Irán no puede soportarlo. En definitiva, su economía está en una espiral descendente", sostuvo Hegseth.

El funcionario también aseguró que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval "inexpugnable" en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte internacional de petróleo, y afirmó que las fuerzas estadounidenses tienen capacidad para proteger el tránsito marítimo en el sector.

Según Hegseth, las operaciones militares realizadas previamente contra Irán afectaron de manera significativa las capacidades de su Armada, sistemas de detección, radares y misiles.

"Las devastadoras acciones que nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo contra su Armada y su capacidad de detección y visión, así como contra sus radares y misiles... Todavía conservan algunas capacidades, pero no se acercan en absoluto a lo que eran antes", señaló.

En este escenario, el secretario de Defensa defendió que el aumento de la presión económica busca llevar a Teherán nuevamente a la mesa de negociaciones.

"Una mayor presión económica solo garantiza que Irán no tenga más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones y hablar abiertamente sobre su programa nuclear", afirmó, en línea con las exigencias planteadas por el presidente Trump.

Las declaraciones de Hegseth se producen días después de que Scott Bessent señalara que una nueva guerra a gran escala contra Irán era "probablemente" descartable mientras se mantenga la máxima presión económica.

"Si estamos ejerciendo la máxima presión económica, entonces eso significa que probablemente no habrá un reinicio cinético a gran escala", sostuvo el secretario del Tesoro, aunque aclaró que una eventual decisión militar dependerá finalmente del criterio del presidente Donald Trump.

PURANOTICIA