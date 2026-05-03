EE.UU. iniciará operativo para rescatar buques atrapados en el estrecho de Ormuz

A raíz del bloqueo en el estrecho de Ormuz, originado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, el presidente norteamericano comunicó la implementación de una iniciativa "humanitaria". Esta medida, que arrancará este mismo lunes, tiene como objetivo principal facilitar la salida de las embarcaciones que quedaron atrapadas en el golfo Pérsico.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Donald Trump detalló los plazos de la operación: "Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo".

Según el dirigente estadounidense, naciones de diversas latitudes que son ajenas a la "disputa" bilateral han solicitado respaldo a Washington para "liberar sus barcos atrapados en el estrecho de Ormuz". De hecho, aseguró que se trata de "casi todos" los países del orbe, agregando sobre las tripulaciones afectadas que "Son transeúntes neutrales e inocentes".

Frente a este escenario, el jefe de Estado argumentó la decisión operativa indicando que "vamos a guiar a sus barcos para que salgan a salvo de estas vías marítimas restringidas para que puedan seguir con su asuntos". Asimismo, recalcó que esta acción se ejecutará "por el bien de Irán, Oriente Próximo y de Estados Unidos".

Descartando que el operativo se convierta en una política permanente, el líder norteamericano aclaró la postura de los navíos afectados. Una vez que hayan logrado abandonar el área, "han dicho que no volverán hasta que la zona sea segura", puntualizó Trump.

Junto con enfatizar la naturaleza asistencial de la estrategia, lanzó una severa advertencia contra cualquier intento de sabotaje. Quien decida interferir en este "proceso humanitario", aseguró, se enfrentará a una "respuesta contundente".

Profundizando en las motivaciones de la Casa Blanca, el presidente planteó: "Este movimiento de barcos busca sencillamente liberar a estas personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo. Son víctimas de las circunstancias".

La operación fue calificada por la autoridad como un "gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, de los países de Oriente Próximo y, en particular, del país de Irán". Además, alertó sobre la crítica situación a bordo de varias naves, donde se están quedando sin alimentos "y todo lo demás necesario para que estas grandes tripulaciones puedan seguir a bordo de forma saludable y salubre".

Abordando el ámbito diplomático y las conversaciones con Teherán, Trump valoró los acercamientos recientes. Al respecto, destacó que "mis representantes están manteniendo contactos muy positivos con el país de Irán y estos contactos podrían traer algo muy positivo para todos".

Para concluir su declaración en las plataformas digitales, el mandatario reflexionó sobre los desafíos futuros del conflicto: "Creo que queda mucho por delante para demostrar buena voluntad de todos los que llevan tantos meses combatiendo tan intensamente".

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