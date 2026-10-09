EE.UU. impone fuertes sanciones a la Corte Penal Internacional horas después de que una de sus exjuezas ganara el Nobel de la Paz

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la decisión de Estados Unidos como "un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental".

Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos reafirmaron su "apoyo continuo e inquebrantable" a la CPI y dijeron que "lamentan y discrepan profundamente" de las sanciones .

También elogiaron al personal del tribunal por su labor para llevar ante la justicia a "los acusados de los crímenes internacionales más graves", así como por el apoyo brindado a las víctimas.

La CPI se fundó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Cuenta con 125 países miembros.

Varios países permanecen fuera de la CPI, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.

El gobierno deTrump sostiene que la CPI está dirigida por lo que denomina globalistas que amenazan la soberanía estadounidense.

Y está furioso por una investigación pasada sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal ya cerró, y por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.

A pesar de ello, las nuevas sanciones no estipulan que estas órdenes deban ser retiradas para que se levanten las medidas.

Rubio afirmó que Trump no permitiría que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses.

"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI", añadió.

Las sanciones estadounidenses impedirán que las empresas estadounidenses proporcionen bienes o servicios a la CPI, por ejemplo bancarios o tecnológicos.

Rubio dijo que Washington había retrasado la imposición de las sanciones con la esperanza de que la CPI y sus países miembros abordaran las preocupaciones de Estados Unidos.

Aseguró que las medidas fueron diseñadas para permitir que otros países negociaran una posible solución.

También hizo un llamado a los aliados de Estados Unidos que son signatarios de la CPI para que "frenen" a la institución.

Países Bajos, que alberga el tribunal en La Haya y es aliado de Estados Unidos en la OTAN, se enfrenta a una presión particular.

El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que las sanciones afectarían gravemente la capacidad de funcionamiento del tribunal.