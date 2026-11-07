Estados Unidos descarta renuncia de Marco Rubio para eventual candidatura en 2028

El Departamento de Estado de Estados Unidos negó que el titular de la cartera, el secretario Marco Rubio, contemple abandonar la Administración del Presidente Donald Trump antes de que concluya su mandato, en medio de las especulaciones sobre su futuro político y una eventual candidatura presidencial en 2028, y calificó las informaciones a este respecto difundidas durante los últimos días como "noticias completamente falsas".

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, aseguró que Rubio no ha planteado abandonar su puesto y ha descalificado las informaciones difundidas.

"Esto es información completamente falsa, basada en la palabra de fuentes anónimas, propia de la prensa sensacionalista. El secretario no ha hablado de abandonar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la Administración del presidente Trump mucho después de que esta información falsa quede desenmascarada como otro engaño más sin fundamento", afirmó Johnson.

En la misma línea, el subsecretario adjunto de prensa del Departamento, Edgar Vasquez, rechazó específicamente el contenido publicado por el diario británico 'The Independent', que apuntaba a una posible dimisión de Rubio para preparar una candidatura presidencial en 2028.

"La información publicada por 'The Independent' es falsa y no vale ni el papel en el que está escrita. El secretario Rubio está centrado en impulsar la agenda del presidente Trump y en cumplir con el pueblo estadounidense", señaló Vasquez.

Estas declaraciones llegan después de que el propio Marco Rubio apuntara que no sabía "de dónde salen estas cosas", en referencia a las informaciones sobre su eventual dimisión, asegurando que le "encanta" el trabajo que está haciendo.

Los rumores sobre el abandono de Rubio se producen, a su vez, después de que el vicepresidente, JD Vance, publicara un análisis de los resultados electorales en el que responsabilizó a la guerra con Irán del revés sufrido por los republicanos.

El 'número dos' de Trump advirtió también de un creciente rechazo entre los votantes conservadores a la política de la Administración hacia Israel y a su discurso económico, en un contexto en el que el presidente estadounidense ha defendido estrechamente a Israel y ha calificado de "engaño" las preocupaciones por el coste de la vida.

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