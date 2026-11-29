Una compleja situación afectó a cerca de 100 ciudadanos chilenos y brasileños que permanecieron durante más de 24 horas a bordo de un avión destinado a realizar deportaciones desde Estados Unidos, el cual quedó varado en Bogotá, Colombia, sin un sistema de aire acondicionado operativo.

El hecho fue revelado por el medio estadounidense The American Prospect, que recogió el testimonio de una fuente conocedora de las condiciones en que se encontraban los pasajeros, entre los cuales había menores de edad y mujeres embarazadas.

Según los antecedentes publicados, la aeronave había sido contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y tenía previsto continuar su recorrido hacia Brasil y Chile, países donde debían ser trasladados los ciudadanos deportados.

Sin embargo, el avión permaneció detenido en la capital colombiana desde la tarde del viernes 27 de noviembre hasta el mediodía del sábado 28, situación que habría expuesto a sus ocupantes a temperaturas extremadamente elevadas.

La publicación también señala que los pasajeros habrían permanecido esposados durante el prolongado procedimiento, mientras enfrentaban dificultades derivadas de las condiciones al interior de la aeronave.

El episodio generó preocupación por el trato y las condiciones de traslado de las personas sometidas a procesos de deportación, especialmente considerando la presencia de niños y embarazadas.

Es en este contexto, que la fuente consultada por el citado medio, aseguró que las condiciones al interior de la aeronave eran tan extremas que incluso hombres adultos lloraban producto de la situación.

Hasta la publicación del reporte, las autoridades migratorias estadounidenses y las empresas vinculadas al vuelo no habían entregado una respuesta pública que permitiera esclarecer las circunstancias del incidente. Además, según el medio estadounidense, los ciudadanos tanto chilenos como brasileños podrían ser llevados nuevamente a un centro de detención migratoria en Estados Unidos, en lugar de continuar hacia sus respectivos países.

PURANOTICIA