Las conversaciones entre el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, y el líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot, para constituir un Gobierno de unidad han concluido sin acuerdo, después de que ambos dirigentes no consiguieran acercar posturas durante un encuentro celebrado este domingo en Tel Aviv.

La reunión, que se ha prolongado durante aproximadamente dos horas y media, ha concluido sin avances suficientes para desbloquear las diferencias entre las dos formaciones. En un comunicado conjunto recogido por el portal de noticias Ynet, ambas partes han señalado que el encuentro ha transcurrido en un "ambiente profesional", en el que han intentado "superar las importantes diferencias que las separan".

Eisenkot ha trasladado a Netanyahu que mantiene su compromiso con el bloque político que pretende sustituirle al frente del Gobierno, si bien ha abierto la puerta a la incorporación de Likud en una coalición encabezada por él, siempre y cuando acepe los principios establecidos par el Ejecutivo.

Por su parte, Netanyahu planteó este sábado un acuerdo de rotación por e que asumiría inicialmente el puesto de primer ministro alterno, ocupando posteriormente Eisenkot la jefatura del Ejecutivo. El mandatario justificó su propuesta por "la magnitud de la amenaza existencial" a la que se enfrenta Israel y el riesgo de que se constituya un Gobierno incapaz de afrontarla.

Sin embargo, su intención de retrasar el relevo hasta resolver un asunto de seguridad delicado habría provocado el rechazo de Yashar, que exige que el cambio se produzca sin esa condición, según el mismo medio. Por el momento, no se contemplan nuevos encuentros entre ambos líderes ni reuniones de sus equipos negociadores.

La falta de entendimiento contrasta con la propuesta de cooperación formulada por Eisenkot, cuyo partido quedó segundo por detrás de Likud en las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, pero obtuvo el mayor número de apoyos por parte de las restantes formaciones políticas durante la ronda de consultas mantenida con el presidente israelí, Isaac Herzog, para designar al encargado de formar el nuevo Gobierno.

En paralelo, el diputado Roy Folkman, quien encabeza el grupo parlamentario de Yashar, ha pedido a los dirigentes de las formaciones contrarias a Netanyahu que mantengan disponibles a sus diputados para votaciones hasta el próximo lunes. "Estamos realizando preparativos especiales para la próxima semana", ha explicado en un mensaje también recogido por Ynet.

Estas medidas buscan mantener abierta la posibilidad de que Eisenkot comunique a Herzog esta misma semana que dispone de una mayoría suficiente para formar Gobierno y someta su composición a la aprobación de la Knesset el próximo lunes. El dirigente cuenta inicialmente hasta el domingo para completar las negociaciones, aunque el plazo presidencial puede ampliarse otros 14 días.

Así las cosas, la postura de Netanyahu ha despertado recelos entre distintos sectores de la oposición, que le acusan de maniobras políticas y recuerdan anteriores incumplimientos de acuerdos. Entre sus principales temores figura que el primer ministro en funciones provoque deliberadamente el fracaso de una coalición de unidad para favorecer los intereses de su bloque ante una eventual repetición electoral.

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