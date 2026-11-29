Las negociaciones parlamentarias marcarán la siguiente etapa del escenario político español, luego de que el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se impusiera en las elecciones generales celebradas este domingo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta necesaria para asegurar su investidura en primera votación.

Con el 89% de los votos escrutados, la colectividad obtuvo el 32,46% de los sufragios y consiguió 132 de los 350 escaños que conforman el Congreso de los Diputados, según los resultados preliminares.

El desafío para Feijóo será reunir los respaldos necesarios para llegar a La Moncloa. Para ello, deberá conseguir al menos 176 votos en una primera sesión de investidura o alcanzar una mayoría simple en una segunda votación, que tendría lugar 48 horas después.

En este escenario, Vox podría adquirir un papel relevante en las conversaciones entre las fuerzas políticas. La formación obtuvo el 15,99% de los sufragios y 52 escaños, los que, sumados a los del Partido Popular, alcanzarían los 184 representantes.

La posibilidad de un acuerdo entre ambas colectividades podría abrir, además, una negociación respecto de una eventual incorporación de Vox al próximo Gobierno.

Una vez constituidas las Cortes Generales, corresponderá al rey Felipe VI iniciar una ronda de consultas con los representantes de las distintas fuerzas políticas, proceso tras el cual propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL HISTÓRICA

Los comicios estuvieron acompañados de una elevada concurrencia a las urnas. Más de 38,6 millones de ciudadanos fueron convocados a participar en una jornada que comenzó a las 9:00 horas y concluyó a las 20:00 horas en España peninsular.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio del Interior español, a las 18:00 horas la participación había alcanzado el 68,16%, superando el anterior récord registrado en ese horario, correspondiente a las elecciones generales de 1996, cuando llegó al 63,45%.

La tendencia ya se había evidenciado durante las primeras horas de la votación. A las 14:00 horas, el porcentaje de participación se situó en un 45,75%, la cifra más alta de la serie histórica para ese tramo horario.

El incremento de la concurrencia se extendió a todas las comunidades autónomas y provincias españolas, además de cerca del 89% de los municipios del país.

En Madrid, la participación llegó al 71,57%, cerca de 20 puntos porcentuales por encima de los registros de 2023, mientras que en Barcelona alcanzó el 67,07%, con un aumento de casi 18 puntos porcentuales.

Tras el cierre de las mesas electorales, la atención se trasladó al escrutinio y a la distribución de los escaños que determinarán las posibilidades de las distintas fuerzas políticas para conformar el próximo Ejecutivo español.

PURANOTICIA