EE. UU. descarta falta de arsenales por la guerra con Irán mientras intensifica el bloqueo marítimo en Ormuz

El jefe del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, afirmó que "no está en absoluto preocupado" por una posible escasez de municiones derivada de la guerra que Washington lanzó en febrero junto a Israel contra Irán.

"No estoy en absoluto preocupado. Estamos bien armados y preparados para cualquier contingencia", ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense CBS.

Consultado por los reportes que apuntan a que Estados Unidos ya habría utilizado el 45% de sus misiles Patriot y THAAD, Cooper insistió en que "no está preocupado" frente a eventuales nuevas amenazas.

El conflicto, sin embargo, ha tenido un impacto significativo en los arsenales estadounidenses. De acuerdo con analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Estados Unidos pasó de contar con unos 2.330 interceptores de misiles Patriot antes del inicio de la guerra a disponer de entre 759 y 827 al 27 de julio.

Pese a estas cifras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que Washington dispone de una cantidad de municiones "virtualmente ilimitada" y arremetió contra los periodistas que han informado sobre una eventual escasez, calificándolos de "basura traicionera".

"Estamos produciendo municiones a niveles nunca vistos", remachó en un mensaje en redes sociales.

MÁS DE UN CENTENAR DE BUQUES

En paralelo, el Ejército de Estados Unidos elevó a 101 el número de buques comerciales "redirigidos" en aguas del estrecho de Ormuz, en el marco del bloqueo impuesto a puertos iraníes a raíz del conflicto en Medio Oriente.

El Centcom informó en un breve mensaje publicado en redes sociales que "hasta el 13 de septiembre, las fuerzas estadounidenses han redirigido 101 buques comerciales para garantizar el cumplimiento (del bloqueo)", lo que supone un buque más que el registrado 24 horas antes.

Washington estableció el bloqueo como respuesta a las restricciones a la navegación aplicadas por Irán en la zona tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Durante los últimos días, ambas partes han intercambiado nuevos ataques, mientras continúan estancadas las conversaciones mediadas por Pakistán, destinadas a alcanzar un acuerdo de paz que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente.

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