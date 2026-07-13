EE.UU. cobrará una tasa de 20% a todos los barcos por ser "el guardián del estrecho de Ormuz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró "abierto" este lunes el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso como "guardián" de la estratégica vía marítima.

"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Estamos restableciendo el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos de Irán o los clientes de Irán entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", afirmó el presidente norteamericano sobre la situación en Ormuz, escenario de un repunte de las tensiones entre Washington y Teherán.

Luego, el mandatario anunció una tasa al comercio por la zona, que cobrara Estados Unidos como "el guardián del estrecho de Ormuz". "En esa calidad, y por una cuestión de equidad, Estados Unidos será reembolsado, a una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección en esta zona tan volátil del mundo", afirmó en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca aseguró que "la implementación" de este recargo "comenzará de inmediato".

Este anuncio llega cuando Trump, poco antes, asegurara que el Ejército norteamericano está tomando el control del paso de Ormuz, en medio del repunte de las tensiones, mientras las autoridades de Irán han confirmado el cierre de la estratégica vía marítima.

Los últimos días la región ha sido escenario de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán con una oleada de bombardeos estadounidenses sobre Irán, enmarcados, según la versión del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), en la represalia por la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial chipriota que habría ignorado sus instrucciones siguiendo con sus ataques en la estratégica ruta comercial.

(Imagen: EFE/EPA/Ali Haider)

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