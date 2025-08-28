Duros enfrentamientos fuerzan a Karina Milei a retirarse de un acto de campaña en Argentina

La intensa polarización política que vive Argentina volvió a quedar en evidencia este jueves, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se vio obligada a retirarse de un acto de campaña en Corrientes en medio de violentos enfrentamientos entre militantes libertarios y manifestantes opositores. El incidente marca el segundo episodio de agresión en 48 horas que afecta a la cúpula del gobierno de Javier Milei.

La jornada en la ciudad de Corrientes estaba planeada como un evento de cierre de campaña para el candidato a gobernador Lisandro Almirón, con la presencia de Karina Milei como principal figura. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una caminata pacífica se transformó en una trifulca apenas a una cuadra de haber iniciado. El altercado, protagonizado por un grupo de manifestantes presuntamente identificados con facciones del peronismo local, incluyó gritos, forcejeos y golpes a militantes de La Libertad Avanza (LLA).

Ante el riesgo, la hermana del Presidente fue rápidamente subida a una camioneta negra y trasladada al aeropuerto, suspendiendo de manera abrupta su participación. El incidente, que terminó con un detenido por la policía provincial, recuerda a lo ocurrido el día miércoles en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue recibido con pedradas.

Las acciones coordinadas de los manifestantes contra los eventos del oficialismo han puesto en jaque la estrategia de cercanía con la gente que promueve el gobierno libertario. La violencia en Corrientes no solo interrumpió la campaña local, sino que también evidenció que la alta tensión política del país continúa traduciéndose en confrontación directa en las calles.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)