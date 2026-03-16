Dos niños y sus padres murieron en Cisjordania tras ataque del Ejército de Israel: Otros dos menores resultaron heridos

Agregaron que se estaban investigando las circunstancias del incidente.

Los dos hijos mayores, de ocho y 11 años, que también viajaban en el coche y presenciaron la muerte de su familia, sobrevivieron con heridas leves de metralla .

En declaraciones a la agencia de noticias Reuters desde el hospital, Khaled, de 11 años, contó que oyó a su madre llorar y a su padre rezar, pero no oyó ninguna voz de sus otros hermanos antes de que el silencio se apoderara del coche tras el tiroteo.

La familia había estado en la cercana ciudad de Nablus para comprar ropa. Pasada la medianoche regresaron a Tammum.

De repente, según contaron Khaled y su hermano, vieron apuntadores de láser dirigidos a su familia desde todas direcciones. Oyeron a su madre gritar, oyeron a su padre decir "Dios es grande" y luego oyeron una ensordecedora ráfaga de disparos.

"Nos dispararon directamente; no sabíamos de dónde venían los disparos. Mataron a todos los que iban en el coche, excepto mi hermano Mustafa y yo", declaró Khaled.

El niño contó desde el hospital que los soldados israelíes abrieron fuego sin previo aviso. Tras el tiroteo, un israelí le preguntó quiénes iban en el coche. "Le dije: 'Mi padre, mi madre, mis tres hermanos y yo'. Me respondió: 'Estás mintiendo', y entonces empezaron a golpearme y patearme".

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó enérgicamente las muertes de la familia palestina, que, según afirmó, fueron "un acto de ejecución extrajudicial", perpetrado por las fuerzas israelíes.

Agregó que estos hechos no eran incidentes aislados, sino parte de "una agresión generalizada y sistemática contra los palestinos por parte de Israel".