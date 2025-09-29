Donald Trump reitera que impondrá aranceles del 100% a las películas hechas fuera de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que impondrá un arancel del 100% "a todas y cada una de las películas" que se realicen fuera de su país. Una afirmación que ya anunció el pasado mes de mayo en el marco de su guerra comercial para aplicar su agenda proteccionista.

Así lo reafirmó el mandatario en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que asegura que el negocio cinematográfico estadounidense ha sido "robado" por otros países como "si se tratara de quitarle un caramelo a un niño".

"California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente golpeada. Por lo tanto, para resolver este problema de larga data y que nunca termina, impondré un arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se realicen fuera de los Estados Unidos", señaló.

Trump ya anunció esta medida hace unos meses, aunque no ofreció muchos detalles al respecto, si bien provocó una caída de las acciones de los gigantes mediáticos estadounidenses en ese momento. La idea recibió una fuerte oposición por parte de la industria del entretenimiento.

En esa ocasión, el presidente advirtió que la industria estadounidense estaba "muriendo rápidamente" y criticaba que otros países ofrecían "todo tipo de incentivos" para alejar a los cineastas y estudios de Estados Unidos. "¡Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez", concluyó el 5 de mayo en un mensaje.

(Imagen: POU/ROPI/Picture Alliance)

PURANOTICIA