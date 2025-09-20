Donald Trump informa nuevo ataque a barco con drogas que dejó tres tripulantes muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de un nuevo ataque ocurrido en aguas internacionales contra un barco que supuestamente transportaba droga hacia territorio norteamericano y que ha dejado sin vida a los tres ocupantes que se encontraban a bordo.

"Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Mando Sur de los Estados Unidos", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje desde su cuenta de Truth Social.

Trump ha asegurado que la embarcación transportaba "narcóticos ilícitos" con el objetivo de alcanzar la costa del país norteamericano y "envenenar a estadounidenses".

"¡Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses!", ha concluido el mandatario estadounidense.

Por el momento, no han confirmado el origen del buque. En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han lanzado al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe que se han saldado con la muerte de alrededor de 15 personas.

PURANOTICIA