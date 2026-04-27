Donald Trump exige el despido "inmediato" de Jimmy Kimmel tras polémica por comentario sobre Melania

A través de una contundente petición dirigida a las cadenas televisivas Disney y ABC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes la desvinculación del comediante Jimmy Kimmel.

La exigencia del mandatario surge a raíz de una rutina donde el presentador catalogó a la primera dama, Melania Trump, como "una viuda en espera", comentario emitido escasos días antes de que se registrara un tiroteo en la cena de corresponsales.

Utilizando sus redes sociales para manifestar su molestia, el jefe de Estado acusó al artista de realizar un "despreciable llamado a la violencia". En esa misma línea, el gobernante norteamericano sentenció: "Esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Disney y ABC deberían despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel".

El también empresario continuó sus descargos vinculando la broma televisiva con los incidentes ocurridos durante la mencionada velada de prensa. "Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", añadió Trump, quien además afirmó que el responsable de los disparos "estaba allí por una razón muy obvia y siniestra".

Con estas declaraciones, el mandatario estadounidense respaldó la postura de su esposa. Horas previas a la intervención del presidente, la propia afectada había arremetido contra el rostro televisivo, instando nuevamente a la cadena ABC a tomar cartas en el asunto y actuar en su contra.

Mediante un mensaje publicado en sus plataformas digitales, la primera dama fue categórica: "La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos". Asimismo, recalcó que el animador "no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio".

Elevando el nivel de la confrontación, Melania Trump tildó al comediante de "cobarde" y lo cuestionó duramente por "esconderse detrás de ABC", la señal encargada de transmitir su espacio nocturno. "Sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya es suficiente. Es hora de que ABC tome una postura", aseveró.

Para cerrar su interpelación hacia los ejecutivos del canal, la esposa del presidente planteó la siguiente interrogante: "¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?".

Cabe recordar que, en septiembre pasado, la cadena ABC —perteneciente a Disney— había cancelado de forma indefinida el programa del conocido animador. Sin embargo, la estación televisiva revirtió dicha medida a los pocos días. Aquel episodio se originó a raíz de unos comentarios donde se insinuaba que el movimiento MAGA buscaba sacar provecho político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

(Imagen: EFE/EPA/Caroline Brehman)

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