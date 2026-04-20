Donald Trump cree que es "altamente improbable" una prórroga del alto el fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas con Irán, que expira en la tarde de este miércoles si no se alcanza un acuerdo.

En el marco de una entrevista concedida a la cadena Bloomberg, detalló sus próximos pasos y aseguró que "no me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo".

En la misma instancia, ratificó que JD Vance, su vicepresidente, emprenderá un viaje a Islamabad, capital de Pakistán, este mismo lunes. El objetivo del traslado es sostener contactos durante el martes con la delegación iraní, aun cuando desde Teherán no han emitido ninguna confirmación oficial sobre dichas negociaciones.

Al ser consultado específicamente por la medida de tregua que fue anunciada el pasado 7 de abril, el mandatario reiteró su postura: "Es altamente improbable que lo prolongue". Para no dejar dudas al respecto, hizo hincapié en que el plazo límite termina "el miércoles por la tarde", precisando inmediatamente después que se trata del "miércoles por la tarde, hora de Washington".

Otro de los puntos abordados por la máxima autoridad estadounidense fue el bloqueo impuesto a los puertos de Irán. Sobre esta restricción marítima, el presidente fue categórico al argumentar: "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo".

Finalmente, frente al escenario de que las tratativas fracasen y se le interrogara sobre una eventual reanudación de las ofensivas, el líder norteamericano contestó que "si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría" que los ataques se retomaran.

PURANOTICIA