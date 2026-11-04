Donald Trump atribuye derrota republicana a su ausencia en las papeletas: "Si hubiera estado, habríamos arrasado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de medio mandato y atribuyó los resultados a que su nombre no apareció en las papeletas electorales. El mandatario aseguró que, de haber sido candidato, el resultado habría sido completamente distinto.

"No estaba en las papeletas porque si hubiera estado, habríamos arrasado", publicó Trump en sus redes sociales, durante una jornada en la que los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes.

El republicano también dirigió sus críticas hacia el gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien responsabilizó políticamente por la victoria del demócrata James Talarico frente al republicano Ken Paxton. Trump acusó a Abbott de haberse convertido en un "RINO", expresión utilizada para referirse a quienes son republicanos solo de nombre, durante los últimos seis meses de su trayectoria política.

En otra publicación, adelantó que asumirá una especie de papel de analista político para evaluar los resultados electorales. Según escribió, se dedicará a explicar las razones por las que determinados candidatos ganaron o perdieron en estas elecciones.

Sus cuestionamientos también alcanzaron a Fox News, cadena habitualmente cercana al sector conservador, a la que atribuyó parte de la responsabilidad por las derrotas republicanas. Trump criticó que el medio haya dado espacio de manera constante a representantes de la oposición demócrata, a quienes calificó despectivamente.

ANTICIPA VETOS

Frente al nuevo escenario político en el Congreso, el presidente estadounidense también adelantó que está dispuesto a utilizar su facultad de veto para bloquear iniciativas impulsadas por los demócratas.

En declaraciones al medio Politico, Trump afirmó que "tengo derecho a vetar cualquier cosa". Sin embargo, matizó su postura al señalar que no quiere pasar los próximos dos años rechazando sistemáticamente todas las propuestas legislativas.

"Por eso, ya he hablado con ciertos líderes del Partido Demócrata. Y es probable que también encontremos muchos aliados entre los demócratas", sostuvo, argumentando que ambos sectores tienen interés en alcanzar resultados.

Posteriormente, en una entrevista con Fox News, el mandatario insistió en que los resultados no necesariamente representan un rechazo a su administración. En esa conversación reconoció que parte del electorado no estaba conforme con los candidatos republicanos y que algunos de ellos habían mantenido diferencias con él.

"Francamente, no me llevaba bien (con algunos), pero, por el bien del partido, lo acepté", señaló.

Trump también descartó que los resultados estén relacionados con su gabinete o con la evaluación ciudadana de su gestión, incluida la guerra de Irán, sobre la cual aseguró que la población está de acuerdo con su postura. No obstante, reconoció que el aumento en el precio de los combustibles podría haber influido en el comportamiento electoral.

Finalmente, el mandatario insistió en que no considera que deba asumir responsabilidad personal por la derrota republicana y recordó que los presidentes en ejercicio suelen enfrentar dificultades en las elecciones de medio mandato.

"No debería sentirse culpable", afirmó, aludiendo a que históricamente los mandatarios, independientemente de su partido o nivel de aprobación, suelen perder apoyo legislativo en este tipo de comicios.

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