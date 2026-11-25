El fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que mantendrá abierta la investigación contra Nvidia, fabricante estadounidense de semiconductores, pese a la restitución de Jensen Huang como consejero delegado de la compañía.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión de Bloomberg, Bonta cuestionó las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien horas antes calificó a Nvidia como un "buen ciudadano corporativo", luego de la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la junta directiva de la empresa para conseguir la reincorporación de Huang.

"Parece haber prejuzgado la conducta de Nvidia cuando hay evidentes señales de alarma por todas partes", señaló el fiscal californiano, quien defendió que el procedimiento básico de cualquier investigación exige "examinar bajo el capó antes de cerrarlo y decir que se trata de un 'buen ciudadano corporativo'".

Bonta inició la semana pasada sus propias pesquisas para determinar si Nvidia vendió chips avanzados a China o permitió la filtración de información confidencial, en medio de los antecedentes relacionados con la relación extramatrimonial de Huang con Alice Huang, una mujer vigilada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía al servicio de Pekín. Además, busca esclarecer si la multinacional "engañó a los inversores y al público", infringiendo la legislación civil y penal de California.

El regreso de Huang a la dirección de Nvidia se concretó el lunes, después de que Trump reconociera haber intervenido "directa e indirectamente" para convencer al consejo de administración de revertir la dimisión forzada del directivo, ocurrida la semana pasada. El mandatario aseguró que Huang no representaba ninguna amenaza para la seguridad nacional.

Sin embargo, el propio Huang aseguró este martes ante los trabajadores de la compañía que su restitución no se produjo por presiones de las altas esferas gubernamentales, sino después de que la junta directiva evaluara los antecedentes y concluyera que no existía ningún riesgo para la seguridad del país, según informó la citada agencia.

Las investigaciones estatales en California avanzan en paralelo a la ofensiva en el Congreso estadounidense, donde el Partido Demócrata anunció que indagará un posible conflicto de intereses de Trump en la restitución de Huang. El directivo comparecerá el próximo 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes, luego de que se desclasificaran documentos que revelan la autorización para vender casi 880.000 chips avanzados a empresas chinas vinculadas al ámbito militar, entre ellas Alibaba, Tencent, Baidu y BYD.

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