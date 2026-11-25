Seis personas fallecieron tras el accidente de una avioneta en el estado de Misisipi, en el sureste de Estados Unidos. La Guardia Costera confirmó el deceso de todos los ocupantes y dio por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, mientras las causas del siniestro continúan siendo desconocidas.

A través de un comunicado, la Guardia Costera informó que los buzos localizaron los restos de los seis ocupantes de la aeronave a unos 3,2 kilómetros al noreste de Horn Island. El hallazgo se produjo tras cuatro horas de operaciones en la zona, luego de que se activaran las alarmas por la caída del aparato.

Según detalló el organismo, la torre de control de Mobile perdió contacto con la avioneta, una Cessna 210, cerca de las 15:45 horas (local). Ante esta situación, se desplegaron equipos aéreos y terrestres para intentar localizar la aeronave, cuyos restos fueron posteriormente encontrados en el condado de Jackson.

"Es un desenlace desgarrador. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos que hacen frente una pérdida inimaginable", expresó Trevor Blount, coordinador de misiones de búsqueda y rescate del Sector Mobile de la Guardia Costera.

"Aunque este no es el resultado que todos esperábamos, agradecemos la sólida coordinación entre agencias, la cual nos permitió localizar rápidamente a las personas que iban a bordo y brindar un cierre a sus familias", agregó. En tanto, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos señaló, en declaraciones a Europa Press, que colaborará con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en las indagatorias, las cuales serán encabezadas por este último organismo.

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