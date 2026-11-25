Un gran jurado federal de California acusó a Thomas Wayne Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique de Reino Unido, por dos cargos de posesión de pornografía infantil.

El hombre, de 82 años, deberá comparecer durante las próximas semanas ante un tribunal de Los Ángeles para la lectura de cargos. De ser declarado culpable, arriesga una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada uno de los delitos.

Según los antecedentes incluidos en el expediente judicial, los hechos investigados ocurrieron en el condado de Los Ángeles alrededor del 30 de octubre y el 4 de noviembre. En ambas fechas, Markle habría tenido en su poder, a sabiendas, negativos fotográficos de 35 milímetros que contenían material de abuso sexual infantil y que habían sido transportados a través del comercio interestatal e internacional.

El documento judicial precisa que al menos una de las imágenes encontradas en cada uno de los episodios involucraba a una niña menor de 12 años. Entre los antecedentes recopilados por la investigación figuran varios fotogramas específicos de los negativos incautados.

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli, confirmó a través de redes sociales que las autoridades federales recibieron el mes pasado información sobre la presunta posesión de este material por parte de Markle, tanto en Filipinas como en dos bodegas de Los Ángeles que estaban arrendadas a su nombre desde 2008.

Tras obtener una orden judicial, agentes del FBI realizaron procedimientos en los recintos, donde incautaron cerca de 78 elementos, entre diapositivas, negativos fotográficos y libros.

Entre las evidencias descritas en los documentos judiciales figuran dos fotografías en las que un hombre adulto, identificado por un testigo como el propio Markle, aparece junto a una niña prepúber desnuda. También se menciona otra imagen de una menor desnuda, aparentemente tomada en una cadena de moteles de Filipinas, además de otras fotografías en las que aparecen menores parcialmente desvestidos.

Markle permanece actualmente bajo custodia federal en Florida y sin derecho a fianza, luego de ser detenido por segunda vez tras manipular y quitarse el dispositivo electrónico de localización que debía utilizar mientras cumplía arresto domiciliario desde su primera detención.

PURANOTICIA