Donald Trump aseguró que María Corina Machado aceptó el Nobel de la Paz en su "honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado, quien recibió el premio Nobel de la Paz, aceptó el galardón en su honor.

"La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: Acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces", indicó en una comparecencia ante los medios.

Justo después bromeó afirmando que durante la conversación con Machado no le pidió el premio para él. "Aunque no he dicho dámelo", indicó el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump afirmó que ha "estado ayudando" a María Corina en "todo momento" y que en Venezuela "necesitan mucha ayuda". Por otro lado, afirmó que, a pesar de no haber sido premiado con el Nobel, está "contento" por haber salvado "millones de vidas".

La Casa Blanca manifestó este viernes su disconformidad con la decisión del Comité Noruego de galardonar con el Nobel de la Paz a Machado en lugar de al presidente Trump que lleva meses defendiendo sus merecimientos al premio a través de su labor para terminar con los conflictos mundiales.

Por contra, el comité evitó polemizar este viernes por los reiterados llamados de Trump y señaló que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

El comité reconoció este viernes con el galardón a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

(Imagen: Sarah L. Voisin/The Washington Post)

PURANOTICIA