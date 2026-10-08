Donald Trump afirma que no ordenará ataques contra Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no ordenará "ningún" ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el 3 de noviembre, mientras las autoridades iraníes sostienen que responderán "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Washington.

"No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!", reiteró en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El presidente norteamericano aseguró que no atacará Teherán "aunque se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente", mientras mantiene "conversaciones fructíferas" con las autoridades iraníes.

Eso sí, el bloqueo naval impuesto a Irán "seguirá en pleno vigor y efecto", señaló y destacó que el petróleo está "fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz (¡22 millones de barriles solo anoche, sin que ni un solo barril procediera de Irán ni se dirigiera a él!)".

El Gobierno de Irán aseguró este mismo jueves que responderá "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Medio Oriente, después de que Washington rechazara el último plan propuesto por Teherán y entregara respuesta a la misma a través de los mediadores.

El plan de Teherán fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada a finales de septiembre en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones medidas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

(Imagen: AP Photo/Jose Luis Magana)

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