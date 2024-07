Donald Trump aceptó oficialmente ser el candidato Republicano a la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee (Wisconsin) la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca, con lo que se convierte de forma oficial en el candidato de su partido.

"Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria que ganar en la mitad. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de Estados Unidos", dijo entre aplausos tras subir al podio con un "mensaje de confianza, fuerza y esperanza".

Trump mencionó una única vez al presidente y potencial candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, para afirmar que –según considera– es el peor mandatario del país: "Si tomas a los diez peores presidentes de la historia de Estados Unidos, piénsalo, no habrán hecho el daño que ha hecho Biden. Solo usaré esta palabra una vez, Biden, no usaré más el nombre", comentó.

"Si los demócratas quieren unificar nuestro país, deberían abandonar esta caza de brujas partidista, que he estado padeciendo durante aproximadamente ocho años, y deberían hacerlo sin demora y permitir que se celebren elecciones que sean dignas de nuestro pueblo. Vamos a ganarlos de todas formas", manifestó.

ATAQUE EN PENSILVANIA

El magnate ha recordó el día del mitin en Pensilvania, en el que "todos estaban felices", y explicó que escuchó un "fuerte zumbido" y sintió que algo le "golpeó muy, muy fuerte" en su oreja derecha". "¿Qué fue eso? Solo puede ser una bala. Y moví mi mano derecha hacia mi oreja y la bajé. Mi mano estaba cubierta de sangre", relató.

Trump aseguró que entonces supo de forma "inmediata" que estaba bajo ataque, por lo que se dejó caer al suelo mientras "las balas seguían volando". Afirmó que los miembros de los Servicios Secretos fueron "muy valientes" corrieron al escenario y "se abalanzaron" sobre él para que estuviera protegido.

"Había sangre corriendo por todas partes y, sin embargo, en cierto modo me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado. (...) Se supone que no debo estar aquí esta noche", expresó, antes de señalar que sus simpatizantes se quedaron en el lugar pese a que "sabían que estaban en problemas" porque "no querían" dejarle.

Los presentes en la Convención Republicana corearon al unísono que Trump "sí" debe estar en este evento, lo que ha provocado la sonrisa del candidato presidencial: "Estoy ante ustedes en este escenario solo por la gracia de Dios todopoderoso", remarcó. También aprovechó la ocasión para rendir homenaje al hombre que falleció en su intento de asesinato, Corey Comperatore.

PURANOTICIA