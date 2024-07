Directora del Servicio Secreto de EE.UU. renuncia por las fallas de seguridad en el atentado contra Donald Trump

Cheatle asumió la responsabilidad de los fallos de seguridad, pero rechazó las peticiones de dimisión. Calificó lo ocurrido como "el fallo operativo más importante del Servicio Secreto en décadas".

Crooks fue abatido poco después por un francotirador . En la audiencia, Cheatle no ofreció ninguna información nueva sobre cómo Crooks pudo acceder al tejado desde donde perpetró el ataque.

"La administración Biden/Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia", publicó Trump en su plataforma de redes sociales en respuesta a la noticia de la renuncia de Cheatle.

