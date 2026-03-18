Directora de inteligencia de EE.UU. dice que el régimen de Irán está "intacto", pero "degradado"

"La comunidad de inteligencia evalúa que el régimen en Irán parece estar intacto, aunque en gran medida degradado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares", afirmó Gabbard.

Gabbard compareció junto a los directores de la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa, y se negó a responder cuando el senador demócrata Jon Ossoff le preguntó en reiteradas ocasiones si había considerado a Irán como una amenaza inminente.

"La única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente ", respondió.

Desde que comenzó la guerra, legisladores y comentaristas de ambos partidos han cuestionado por qué Estados Unidos atacó a la República Islámica y si el gobierno de Trump estaba al tanto de los posibles problemas en el estrecho de Ormuz que podrían derivarse.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos atacó principalmente porque Irán desarrollaba armas nucleares que representaban una amenaza para EE.UU. e Israel.