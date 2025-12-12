Difunden nuevas imágenes de Epstein que muestran a Trump, Clinton y el expríncipe Andrés

Las fotos del ahora mandatario incluyen una en la que aparece flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tapados.

Otra foto es de él junto a Epstein hablando con la modelo Ingrid Seynhaeve en una fiesta de Victoria's Secret en Nueva York en 1997. Esta imagen ha estado disponible públicamente durante años .

Una tercera foto de Trump lo muestra junto a una mujer cuyo rostro también ha sido tapado .

Epstein estuvo asociado con muchas figuras conocidas, y el mero hecho de aparecer en archivos relacionados con el financiero caído en desgracia no indica que ninguna de las partes mencionadas haya cometido algún delito .

Además de Trump, en las fotos aparecen el expresidente de EE.UU. Bill Clinton , el expríncipe Andrés , el exasesor de Trump, Steve Bannon , el actor y cineasta Woody Allen , el economista Larry Summers , el abogado Alan Dershowitz , el empresario británico Richard Branson y el empresario Bill Gates .

Epstein no aparece en todas las imágenes .

La cercanía de Steve Bannon

Varias fotos del exasesor de Trump, Steve Bannon, aparecen entre las imágenes difundidas.

Bannon fue uno de los asesores más cercanos de Trump en el período previo a las elecciones de 2016 y en los primeros días de su primer gobierno. Renunció a la Casa Blanca en agosto de 2017.

En noviembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio de Epstein.

Entre esos archivos se encontraban mensajes intercambiados entre Epstein y Bannon en 2018, en los que el exasesor afirmaba que los manifestantes habían hecho demorar su discurso en la Oxford Union y que no creía poder llegar a su vuelo.

Epstein respondió: "Aquí va. Hay un vuelo de Gulf Air que sale a las 9:50 con escala en Baréin". Bannon respondió: "Eres un asistente increíble".

La publicación de los archivos en noviembre incluía una conversación de mensajes de texto en la que el nombre de Bannon está omitido. La BBC pudo establecer su identidad cotejando las fechas, los eventos y los lugares mencionados.

En ese momento, Bannon, quien no está acusado de ningún delito, no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.