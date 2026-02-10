Dictan 36 meses de prisión preventiva a líder de peligrosa banda llamada “Los Injertos del Cono Norte” en Perú

La Justicia de Perú decretó 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, líder del grupo "Los Injertos del Cono Norte", por un delito de pertenencia a organización criminal, si bien está siendo investigado por otros cargos, incluidos asesinato y extorsión.

El juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, en la provincia de Callao, ha dictaminado de este modo al considerar fundamentada la petición de la Fiscalía de contra Erick Moreno, alias "El Monstruo".

La fiscalía apunta a este sujeto como cabecilla de una banda que está, a su vez, vinculada a caso de extorsión, sicariato, homicidio y secuestro. El detenido está acusado de los mismo delitos.

"El Monstruo" fue capturado en septiembre del pasado año en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, desde donde fue posteriormente extraditado.

El líder de "Los Injertos del Cono Norte", condenado a 32 años de cárcel y prófugo de la justicia peruana desde 2022, fue arrestado en una operación iniciada en febrero de 2024 y coordinada entre las policías de ambos países junto a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

PURANOTICIA