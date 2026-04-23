Díaz-Canel advierte sobre amenaza militar y llama a la "defensa total" de Cuba frente a EE. UU.

En una extensa entrevista concedida al portal brasileño Ópera Mundi, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alertó sobre la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos. Ante la retórica de la administración de Donald Trump, quien ha pronosticado la caída del sistema cubano, el líder del Ejecutivo enfatizó la necesidad de que el país se mantenga en estado de alerta.

DEFENSA NACIONAL Y SOBERANÍA

Díaz-Canel explicó que la estrategia de la isla se sustenta en la "guerra de todo el pueblo", un modelo de defensa que involucra tanto a las fuerzas regulares como a la población civil en tácticas de resistencia simétrica e irregular. "Nos preparamos no con una visión ofensiva, sino defensiva, donde cada cubano tiene una misión que cumplir", puntualizó.

Pese a la preparación bélica, el mandatario fue enfático en señalar que Cuba no busca el conflicto, pero que la soberanía nacional no es negociable: "No promovemos la guerra, pero no le tenemos miedo".

CRISIS ECONÓMICA Y ENERGÉTICA

Desde el Palacio de la Revolución, el jefe de Estado denunció el impacto del endurecimiento del bloqueo económico y la reciente inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Según Díaz-Canel, estas medidas han derivado en una "persecución energética y financiera" que afecta directamente la producción y el turismo.

Además, vinculó la crisis interna con las políticas estadounidenses hacia Venezuela, lamentando la situación tras los eventos ocurridos a principios de año que afectaron al gobierno de Nicolás Maduro.

Finalmente, el presidente cubano reafirmó que la diplomacia sigue siendo una opción viable. Aseguró que La Habana ha mantenido históricamente una disposición al diálogo con Washington, siempre que este se desarrolle sin injerencias y respetando la independencia de la isla. Asimismo, advirtió que cualquier agresión armada tendría un costo político devastador para EE. UU. ante la comunidad internacional.

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