Detienen a un sospechoso tras ataque a cinco soldados en base militar de Georgia

Tras el incidente, la Policía arrestó al sospechoso y descartó un riesgo mayor en la base militar, que aloja a más de 30 mil personas.

Miércoles 6 de agosto de 2025 18:54
Cinco soldados estadounidenses resultaron heridos tras ser atacados en una base militar en Georgia. Las autoridades respondieron rápidamente a la emergencia, logrando detener al sospechoso y descartando un riesgo posterior para el personal.

La Policía activó de inmediato los protocolos de emergencia tras el incidente. El ataque afectó a cinco soldados, quienes fueron heridos y recibieron atención médica en el lugar. La rápida acción de las fuerzas de seguridad permitió neutralizar la amenaza y asegurar la zona.

El atacante fue arrestado y se confirmó que no existe un riesgo para la comunidad. La base militar donde ocurrió el suceso es un recinto de gran envergadura, que aloja a más de 30 mil personas.

La contención del ataque evitó que el incidente tuviera consecuencias más graves en una población tan numerosa.

