Alerta en Venezuela: policía detenido muere bajo custodia del Estado

Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la muerte bajo custodia del Estado del funcionario policial Edison José Torres Fernández, ocurrida este sábado en dependencias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Venezuela.

El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó que Torres, de 52 años, falleció el 10 de enero, apenas 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones, mientras permanecía detenido en la Zona 7 de la PNB. La información fue confirmada también por las ONG Un Mundo Sin Mordaza y Realidad Helicoide.

Según el CLIPP, Torres era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, adscrito a la brigada hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio, y fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador regional.

De manera extraoficial, al policía se le habrían imputado delitos de traición a la patria y asociación para delinquir. Hasta ahora, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido durante su detención, lo que —según las ONG— hace responsable al Estado por su vida e integridad.

Las organizaciones exigieron una investigación inmediata, independiente y transparente, además de la liberación de todos los presos políticos. En paralelo, Foro Penal informó que 17 presos fueron liberados recientemente, aunque 803 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, pese a que el Gobierno ha defendido las excarcelaciones como un gesto de “búsqueda de la paz”.

