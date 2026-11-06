Detienen a Santiago Peña en su domicilio tras su destitución por el Congreso de Paraguay en juicio político

Agentes de la Policía Nacional de Paraguay hicieron efectiva la orden fiscal de detención domiciliaria contra el expresidente Santiago Peña , en su residencia particular en Asunción.

Las fuerzas del orden acudieron al domicilio para ejecutar la orden emitida por la Fiscalía en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank .

El arresto coincidió con la ceremonia en la que Pedro Alliana prestaba juramento ante el Congreso para suceder al mandatario destituido.

El hasta ahora vicepresidente asume el Poder Ejecutivo para completar el mandato presidencial, que concluye en agosto de 2028.

Cabe señalar que el Senado de Paraguay declaró culpable de mal desempeño de sus funciones a Santiago Peña y aprobó su destitución por unanimidad, con 44 votos a favor y una ausencia.

(Imagen: EFE)

PURANOTICIA // BBC MUNDO