Al menos 45.500 personas, según el Ministerio del Interior, salieron ayer sábado a las calles de las principales ciudades de Francia en la séptima semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, pero que se han ampliado para protestar por la carestía de la vida o la violencia policial, aunque en esta ocasión la denuncia de la violencia contra las mujeres ha tenido un especial protagonismo.

Estas cifras suponen un descenso con respecto a las manifestaciones del pasado sábado 21 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 80.000 las personas que salieron a la calle.

En París, epicentro de las protestas, hubo dos manifestaciones contra la violencia de género convocadas por asociaciones feministas y a las que se unieron sindicatos, organizaciones juveniles y los Chalecos Amarillos. Hasta 12.500 personas participaron en las convocatorias de París, según la Policía, aunque los convocantes elevan a 55.000 personas la asistencia.

La portavoz del Colectivo Nacional por los Derechos de las Mujeres, Suzy Rotjman, tomó la palabra en la plaza del Panteón para pedir que la ley integral sobre la violencia contra las mujeres y los niños, aprobada en primera lectura el 13 de octubre en la Asamblea Nacional, "sea votada a tiempo".

En Marsella un millar de personas participaron en una marcha no convocada que fue dispersada con gas lacrimógeno. Una segunda manifestación organizada por asociaciones feministas ha congregado a unas 400 personas, según la Policía.

Asimismo, se contabilizaron 2.000 personas en Montpellier, 6.000 en Lyon, 2.900 en Lille, cientos en Metz y Toulouse y 500 en Estrasburgo.

El primer sábado de protestas, el 17 de octubre, congregó a 565.000 personas, según la policía, y a 800.000 según los convocantes. La jornada se vio empañada por la violencia y los saqueos en París, Marsella, Lyon o Lille.

PURANOTICIA