El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, apeló este domingo a una movilización 'épica' en las urnas de cara a la jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, y llamó a los ciudadanos a votar 'en masa' para despejar los 'bulos' sobre un posible fraude electoral.

Así lo manifestó Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho a voto en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid).

El candidato del PSOE acudió solo porque, tal y como ha dicho, su mujer Begoña Gómez "ha votado por correo". "Una forma también de ejercer el voto absolutamente limpia y transparente", indicó.

"Hay una movilización épica, eso es lo que yo estoy viendo y oyendo. Va a ser una de las participaciones más altas de la democracia y eso ya es importante", afirmó Sánchez que también pidió que se reconozca el resultado electoral.

"Tenemos un sistema limpio, garantista y que va a expresar de verdad cuál es la voluntad de los ciudadanos", subrayó.

Sánchez aseguró que el mayor poder en democracia "es el voto" y animó a la ciudadanía a "movilizarse, participar y votar por el futuro del país".

"Hoy es el día en el que nuestro país va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años. Cuanto mayor sea esa movilización y esa participación mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo parlamento y mayor fuerza tendrá el gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años", agregó.

Asimismo, destacó el interés que han despertado los debates y las propuestas de los partidos durante la campaña, algo que, a su juicio, demuestra que España tiene una "democracia sana y consolidada", en la que los ciudadanos se comprometen.

Por último, Sánchez explicó que pasará el resto de la jornada con su familia, con la que tiene previsto comer una paella, antes de esperar el escrutinio electoral.

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