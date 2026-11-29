Al menos 32 personas murieron y otras 865 sufrieron intoxicaciones tras consumir bebidas alcohólicas adulteradas en varias provincias de Irán desde el pasado 31 de octubre, según informó este sábado el Ministerio de Sanidad iraní.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el portavoz del Ministerio, Hossein Kermanpour, detalló que entre los 865 afectados que han tenido que ser trasladados a centros médicos en todo el país figuran 746 hombres y 119 mujeres.

"Detrás de cada cifra hay una vida, una familia y, a veces, consecuencias irreparables: desde daños renales y la necesidad de diálisis hasta problemas de visión, ceguera y muerte cerebral. Estas estadísticas no se publican para asustar ni culpar a nadie; su objetivo es concienciar y prevenir este tipo de consecuencias. Ninguna bebida alcohólica puede considerarse segura para la salud", insistió.

El portavoz precisó que el mayor número de víctimas mortales se han registrado en la provincia meridional de Hormozgán, con diez fallecidos, seguida del condado de Neyshabur con seis muertos, y de la ciudad de Shiraz -en la provincia sureña de Fars-, con cinco.

Asimismo, Kermanpour indicó que 160 pacientes permanecen actualmente hospitalizados a causa de estas intoxicaciones, de los cuales 24 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos y ocho han sufrido derrames cerebrales.

En Irán rige la prohibición legal de producir, comercializar y consumir bebidas alcohólicas, una restricción que suele empujar a parte de la población a recurrir al mercado negro y a productos clandestinos sin control sanitario.

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