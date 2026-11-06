Detienen a inmigrante venezolano armado cerca de la Casa Blanca que amenazaba con atentar contra Trump

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos detuvieron a un inmigrante venezolano indocumentado con varias armas en su vehículo cerca de la Casa Blanca.

Así lo anunció este viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agregando que el detenido habría amenazado con matar al presidente Donald Trump.

El detenido fue identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, oriundo de Venezuela.

Según el comunicado difundido por el DHS, los agentes se le habrían acercado tras observarlo actuar "de manera sospechosa" en su automóvil estacionado en la avenida Constitution, adyacente a la Casa Blanca.

"Cuando lo confrontaron, el hombre dijo que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban viajar a Washington DC para matar al presidente Trump", prosigue el texto.

De acuerdo al DHS, el vehículo había sido denunciado como robado y el sospechoso admitió que llevaba armas en su interior, por lo que los agentes procedieron a detenerlo.

En la imagen del arsenal incluida en la nota de prensa se puede ver un arma tipo AR-15, una Mac-10 y una Glock 43X, además de munición.