Después de tres semanas de la elección presidencial, persisten dudas sobre resultado en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha acordado la realización de una "auditoría informática integral y exhaustiva" sobre el proceso de la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el pasado 12 de abril, en un contexto marcado por la falta de resultados definitivos y las crecientes dudas sobre el recuento.

Según ha informado el organismo en un comunicado, esta iniciativa constituye una medida "concreta y decisiva para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales", al tiempo que busca elevar los estándares de control y verificación de los sistemas utilizados durante el proceso.

"Esta medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral será técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables", ha señalado el JNE, que prevé contar con el acompañamiento de un comité académico de expertos nacionales e internacionales.

Este grupo, integrado por profesionales externos sin vínculos con la institución, tendrá como función emitir evaluaciones técnicas y recomendaciones especializadas, con el objetivo de garantizar una revisión imparcial y alineada con estándares internacionales. Asimismo, el ente electoral ha indicado que se reforzará su composición con especialistas en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas.

Este pronunciamiento se ha hecho público en momento de incertidumbre, con el 97,5 por ciento de las actas procesadas y sin un contendiente claro para disputar la segunda vuelta frente a la candidata conservadora Keiko Fujimori.

El congresista de izquierda Roberto Sánchez y el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga mantienen una ajustada pugna por el segundo lugar, separados por unos 28.000 votos, mientras continúa la revisión de actas observadas.

El JNE ha precisado que la auditoría no interferirá en el análisis en curso de las papeletas impugnadas, en un proceso que ha generado confusión y protestas en distintos puntos del país, donde varios aspirantes han denunciado irregularidades.

En este contexto, el entonces jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, presentó su dimisión el pasado 21 de abril tras admitir retrasos logísticos, si bien rechazó la existencia de fraude. Por su parte, observadores de la Unión Europea habían indicado previamente que no han hallado evidencias que respalden dichas acusaciones.

Las autoridades electorales prevén que los resultados finales puedan darse a conocer como tarde el 15 de mayo, mientras el comité de expertos continuará brindando asistencia técnica tanto en la segunda vuelta presidencial de junio como en los comicios regionales y municipales previstos para octubre, con el objetivo de asegurar "procesos íntegros, auditables y confiables".

Con el 97,4% de las actas examinadas, Perú entra en la recta final del escrutinio de unas elecciones que pretenden frenar una grave crisis política e institucional sin parangón en toda la región, que les ha llevado a tener ocho presidentes, con el actual, en diez años, mientras lidia con una profunda emergencia de seguridad.

Así las cosas, la ultraconservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es la virtual vencedora de la primera vuelta, con el 17,1% de los votos. El 7 de junio se disputaría una segunda ronda electoral en la que se perfila como contendiente el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a quien le separan apenas 28.000 votos del tercero en liza, el también derechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

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