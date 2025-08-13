Deshielo de un glaciar deja al descubierto los restos de explorador británico que había desaparecido en la Antártica hace 66 años

Los restos de un explorador británico que murió en un terrible accidente en la Antártica en 1959 fueron hallados en un glaciar que se está derritiendo.

Estos fueron encontrados en enero por una expedición polaca, junto a un reloj de pulsera, una radio y una pipa.

Ahora, fue identificado formalmente como Dennis "Tink" Bell , quien cayó en una grieta a los 25 años cuando trabajaba para la organización que se convirtió en el British Antarctic Survey.

"Hacía tiempo que había renunciado a encontrar a mi hermano. Es increíble, asombroso. No puedo superarlo", le dice David Bell, de 86 años, a BBC News.

"Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a los primeros trabajos científicos y de exploración de la Antártica en condiciones extraordinariamente duras", señala Dame Jane Francis, directora del British Antarctic Survey.

"Aunque se perdió en 1959, su recuerdo perduró entre los colegas y en el legado de la investigación polar", añade.

Fue David quien abrió la puerta de su casa familiar en Harrow, Londres, en julio de 1959.

"El chico de los telegramas me dijo: 'Siento decírselo, pero son malas noticias'", cuenta. Subió a contárselo a sus padres.

"Fue un momento horrible", añade.

Desde su casa en Australia y sentado junto a su esposa Yvonne, David sonríe mientras cuenta historias de su infancia en la Inglaterra de los años cuarenta.

Son los recuerdos de un hermano pequeño admirando a un hermano mayor encantador y aventurero.

"Dennis era una compañía fantástica. Era muy divertido. Era el alma de dondequiera que estuviera", dice David.