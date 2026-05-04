Desafío total en Ormuz: EE. UU. escolta con éxito a buques mercantes tras amenazas de Irán

Durante la jornada de este lunes, el Ejército de Estados Unidos confirmó que brindó respaldo para que un par de naves mercantes lograran cruzar el estrecho de Ormuz. Esta maniobra se produce justo un día después de que el presidente Donald Trump diera a conocer el denominado Proyecto Libertad, una medida de carácter "humanitaria" que busca viabilizar el escape de las embarcaciones que quedaron retenidas en el golfo Pérsico a raíz de la clausura de dicha ruta estratégica.

A través de una escueta declaración difundida en redes sociales, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló el resultado de la operación. En el texto, el organismo militar precisó que "dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz y continúan su viaje de forma segura".

En la misma línea, la entidad castrense recalcó que "destructores con misiles guiados de la Armada operan en el golfo Arábigo -en referencia al golfo Pérsico- tras transitar a través del estrecho de Ormuz en apoyo al 'Proyecto Libertad'". Para concluir su reporte, la institución enfatizó que "Las fuerzas estadounidenses están asistiendo activamente a los esfuerzos para restablecer el tránsito para el transporte comercial".

Previo a estas declaraciones, el Centcom desmintió tajantemente que alguna de sus embarcaciones hubiese sido impactada por Irán en esa área. Esto surgió luego de que las fuerzas militares iraníes afirmaran haber bloqueado el avance estadounidense en el estrecho de Ormuz. De hecho, información proveniente de fuentes recogidas por la agencia de noticias iraní FARS había señalado que las tropas de la nación islámica dispararon y acertaron dos misiles contra el navío, aunque no se entregaron mayores pormenores del supuesto ataque.

Como reacción directa al plan revelado por Trump para la región, Alí Abdulahi, comandante del Mando Central de Jatam al Anbiya —órgano que unifica el combate de las Fuerzas Armadas iraníes—, lanzó una dura advertencia este mismo lunes. El alto oficial sentenció que "cualquier fuerza armada extranjera" se convertirá en blanco de ataques si es que "intenta acercarse al estrecho de Ormuz y entrar en él".

Cabe recordar que el pasado 17 de abril, las autoridades de Irán habían comunicado el levantamiento de sus limitaciones al tráfico marítimo en el sector, decisión tomada tras confirmarse, la jornada previa, un alto el fuego temporal en Líbano. No obstante, desde Teherán garantizaron la reinstauración de dichas restricciones luego de que Trump, pese a aplaudir inicialmente el gesto iraní, aseverara en respuesta que las tropas de Estados Unidos mantendrían su bloqueo sobre la vía.

Más tarde, fue el propio mandatario estadounidense quien notificó la prolongación de la tregua temporal que se había alcanzado el 8 de abril. Esta extensión se dio a petición de Pakistán, país que cumple un rol mediador en el proceso diplomático, aunque Trump insistió de manera inflexible en que el cerco marítimo seguirá en pie.

Precisamente, la mantención de este bloqueo, sumada al reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona, se ha convertido en uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad. Para el gobierno iraní, estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

PURANOTICIA