Derriban al menos cinco estatuas de Hugo Chávez durante las protestas en Venezuela

“Las estatuas se deben tumbar cuando cambia el régimen no antes”, remató, en clara alusión a lo ocurrido en Irak, luego de la invasión estadounidense en 2003; o a lo que pasó tras el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990.

Culto a la personalidad

“Les ruego que mi nombre no se lo pongan a nada" , exhortó Chávez en 3 de agosto de 2008, durante su programa ¡Aló, Presidente!.

"No, no, no. Nada de calle Hugo Chávez, nada de puente Hugo Chávez. ¡No, por el amor de Dios, eso empava (trae mala suerte). Hay que ponerle (a esas estructuras) los nombres de los próceres (de la Independencia)”, agregó el entonces mandatario venezolano.

Lo ocurrido con las estatuas de Chávez recuerda a lo que sucdió con los monumentos a Saddam Hussein en Irak.

Sin embargo, expertos consideran que las palabras del desaparecido mandatario no estaban en sintonía con sus acciones, pues a lo largo de sus casi 14 años en el poder incentivó o permitió que se levantara un culto a su personalidad.

Una de las formas con las que exaltó su imagen fue a través de sus constantes apariciones en radio y televisión.

“Desde que Chávez llegó a (el palacio presidencial de) Miraflores las cadenas alcanzan un nivel de frecuencia inusitada. Se utilizaron como una vía expedita para invadir los hogares venezolanos y alimentar el culto a la personalidad del líder”, escribió el politólogo Trino Márquez en un artículo.

En la madrugada del lunes el CNE declaró a Maduro ganador de las elecciones con 51,2% de los votos, frente a 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia, con 80% de las actas escrutadas.