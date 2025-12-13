Demócratas reavivan el caso Epstein con nuevas imágenes que involucran a Trump

Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron un nuevo conjunto de imágenes vinculadas al caso Jeffrey Epstein, en las que aparece el actual presidente Donald Trump junto al fallecido magnate, además de otras figuras públicas de alto perfil político, empresarial y cultural.

Según señalaron desde la colectividad, la publicación de estas fotografías busca presionar a la Casa Blanca para que libere la totalidad de los archivos relacionados con la red de abuso sexual liderada por Epstein. A través de redes sociales, los legisladores afirmaron que las imágenes “plantean nuevas y profundas interrogantes” sobre las relaciones del delincuente con personas influyentes.

Entre las fotografías difundidas destaca una en la que se observa a un joven Trump rodeado de varias mujeres con los rostros censurados, así como otra en la que aparece junto a Epstein durante lo que aparenta ser un evento social. El material fue publicado en la red social X mediante enlaces a una plataforma de almacenamiento digital.

El lote también incluye imágenes en las que figuran el expresidente Bill Clinton, el cineasta Woody Allen, el empresario Bill Gates y el exasesor presidencial Steve Bannon, además de una fotografía que muestra a Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, esta última condenada a 20 años de prisión por su rol en la red de tráfico de menores.

La divulgación se produce luego de que el Congreso aprobara, en noviembre, la desclasificación de todos los documentos del caso Epstein. Si bien Trump inicialmente restó importancia al asunto, en los últimos meses autorizó la publicación de los archivos, aunque ha acusado a los demócratas de intentar desviar la atención política con estas revelaciones.

