Delegación oficial de Venezuela inicia histórica misión en Washington tras el fin de la era Maduro

En un giro significativo para la política exterior de Caracas, una comitiva oficial venezolana arribó a Washington para concretar la primera visita institucional desde la captura de Nicolás Maduro. El propósito central de este viaje es "fortalecer" los nexos entre ambas naciones y gestionar las condiciones necesarias para "retomar la presencia diplomática" en suelo estadounidense.

La delegación está liderada por Oliver Blanco, viceministro para Europa y América del Norte, junto a Félix Plasencia, encargado de negocios. Durante su estadía, los representantes ya han sostenido encuentros de alto nivel con figuras clave del Departamento de Estado, incluyendo a los subsecretarios Christopher Landau, Michael Kozak y Caleb Orr.

A través de un registro audiovisual, Blanco explicó que actúan "en nombre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano". El funcionario calificó este acercamiento como "una nueva etapa de fortalecimiento de las relaciones bilaterales". Según detalló, en las reuniones se han "explorado" diversas "oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral" buscando el "beneficio" de la ciudadanía. "Seguiremos con esta agenda en los próximos días, que informaremos oportunamente a los venezolanos", aseguró el viceministro.

Por su parte, Plasencia recalcó que la prioridad es normalizar la representación en Washington para "atender los asuntos que interesan a las venezolanas y a los venezolanos". Este cambio de rumbo ocurre tras la operación militar de principios de enero que terminó con más de cien fallecidos y el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Desde aquel suceso, Delcy Rodríguez —quien se desempeñaba como vicepresidenta— asumió la presidencia interina conforme a lo establecido en la Constitución. Este periodo de interinidad ha estado marcado por una mejora en el trato con la Casa Blanca, al punto que el mandatario Donald Trump ha elogiado su "buen trabajo", destacando la facilitación para el envío de millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos.

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