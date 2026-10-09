Delcy Rodríguez decreta el adelanto de la Navidad en Venezuela para el 1 de noviembre para impulsar la economía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la Navidad comenzará anticipadamente el próximo 1 de noviembre, con el objetivo de impulsar la economía y estimular el consumo y la actividad económica en el país caribeño.

El anuncio se realizó durante un acto público en Caracas, la capital venezolana, poco después de que se conocieran los nuevos cargos de tortura presentados por la Fiscalía de Estados Unidos contra el expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos encarcelados en territorio estadounidense. Rodríguez, sin embargo, no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

La mandataria venezolana señaló que el adelanto de la Navidad, una medida que también adoptaba Maduro, "busca lograr un impacto positivo de cara a finales de año y mejorar el "ánimo de la población".

"Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad. Porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", destacó la jefa de Estado interina.

Asimismo, Delcy Rodríguez instó al empresariado a continuar sumando esfuerzos para garantizar el desarrollo y la estabilidad de la "potencia de Venezuela", en un marco de "consenso" que, según afirmó, "logrará consolidar los trimestres de crecimiento continuo que viene registrando la economía nacional".

PURANOTICIA