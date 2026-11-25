El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó el rescate de todas las personas que permanecían secuestradas por un grupo de hombres armados en un supermercado de Cartagena. El operativo terminó con uno de los sospechosos abatido y el resto de la banda detenido.

"Me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados, aquí, en el Éxito, en La Castellana", señaló el mandatario en un video publicado en redes sociales, en referencia al nombre del supermercado donde ocurrió el secuestro.

De la Espriella destacó que "esta operación fue absolutamente impecable" y detalló que autorizó el procedimiento tras trasladarse hasta Cartagena para revisar personalmente la situación. "Uno de los bandidos fue dado de baja", confirmó, sin entregar mayores antecedentes sobre su identidad.

"Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde", afirmó el presidente, quien previamente había establecido un plazo para que los asaltantes depusieran sus armas.

En esa línea, advirtió que "todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra fuerza pública".

El mandatario también agradeció a los policías y militares que participaron en el operativo y sostuvo que su administración defenderá a la ciudadanía. "Tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía, lo hace de frente con la ley por delante y amparados en la necesidad de defender a nuestra gente y de caerle a todos los bandidos con mano de hierro", expresó.

"Hoy, más que nunca estoy firme, por la patria. Que viva Cristo Rey", concluyó.

ASALTO A CAMIÓN DE VALORES

De acuerdo con los antecedentes entregados por el mandatario, la emergencia comenzó cerca de las 08:00 horas del martes, cuando los sujetos armados ingresaron al supermercado ubicado en el Centro Comercial Paseo de la Castellana, luego de que fracasara un intento de asalto a un camión de transporte de valores.

Los delincuentes retuvieron inicialmente a cerca de 30 personas, aunque alrededor de diez fueron liberadas posteriormente, antes del operativo que permitió rescatar a todos los rehenes.

Durante la emergencia, efectivos del Ejército y unidades especializadas de la Policía acordonaron el perímetro de la avenida Pedro de Heredia. En las inmediaciones se congregaron familiares de las personas retenidas, en medio de escenas de angustia.

Además, durante la medianoche, personal antidisturbios y un helicóptero policial intervinieron para impedir que grupos de curiosos traspasaran el perímetro de seguridad.

PURANOTICIA