Delcy Rodríguez afirma que "habrá elecciones" en Venezuela organizadas por una autoridad electoral "renovada"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó convocar elecciones a corto plazo, y afirmó que los comicios se realizarán bajo condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas.

"El horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar, un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantías de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables", dijo.

En todo caso, enfatizó que "habrá elecciones", todas las que "manda la Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo".

"Repito, la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere", ha añadido.

"Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores", ha continuado.

Finalmente expresó que este proceso "llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos", lo que permitirá "garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia".

(Imagen: EFE/ Ronald Peña R.)

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